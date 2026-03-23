Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.03.2026

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Sachbeschädigung an Pkw von Polizeibeamten/-innen

Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, 21.03.2026, von 17:00 Uhr bis 22.03.2026, 05:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte vier Pkw, welche auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel abgestellt waren. Bei drei von diesen Fahrzeugen handelte es sich um Privat-Pkw von Polizeibeamten/-innen. Die Täterschaft besprühte die Fahrzeuge jeweils im Bereich der Front oder des Hecks mit einer dunklen Farbe. Die Farbe konnte mit erheblichem Aufwand beseitigt werden. Der Sachschaden wurde auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

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