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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.03.2026

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Wohnungseinbruch

Salzgitter-Lebenstedt, Thomasweg, 22.03.2026 zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort suchte die Täterschaft augenscheinlich nach Wertgegenständen und erbeutete zwei Goldringe. Der Schaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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