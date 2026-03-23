POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.03.2026
Salzgitter-Lebenstedt (ots)
Wohnungseinbruch
Salzgitter-Lebenstedt, Thomasweg, 22.03.2026 zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort suchte die Täterschaft augenscheinlich nach Wertgegenständen und erbeutete zwei Goldringe. Der Schaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.
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