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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 21./22.03.2026

Peine (ots)

Unter Einfluss berauschender Mittel ein Auto geführt

Edemissen, Peiner Straße, So., 22.03.2026 00:44 Uhr

Samstagnacht kontrollierte die Polizei auf der Peiner Straße einen Pkw. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf eine mögliche Beeinflussung berauschender Mittel deuten lässt. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte die Vermutung. Der 19jährige Mann aus Edemissen hatte zuvor offensichtlich Marihuana konsumiert, denn der Test reagierte entsprechen. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter
Polizeikommissariat Peine
Polizeikommissariat Peine
Dienstschichtleiter
Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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