POL-PDLU: Streit mit Taxifahrer endet in Handgemenge
Schifferstadt (ots)
Am Sonntagmorgen, 08.02.2026, wurden Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt, gegen 1:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Taxifahrer seinen 41-jährigen Fahrgast an seinem Ziel absetzte. Hier kam es dann aufgrund der Bezahlung des Fahrpreises zum Streit, woraufhin der Fahrgast den Taxifahrer körperlich anging. Beide Männer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.
