PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit mit Taxifahrer endet in Handgemenge

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, 08.02.2026, wurden Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt, gegen 1:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Taxifahrer seinen 41-jährigen Fahrgast an seinem Ziel absetzte. Hier kam es dann aufgrund der Bezahlung des Fahrpreises zum Streit, woraufhin der Fahrgast den Taxifahrer körperlich anging. Beide Männer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/?id=1377

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 10:14

    POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Frankenthal (ots) - Am 08.02.2026 kam es gegen 04:31 Uhr im Sauweideweg, Fahrtrichtung Edigheim, zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein unbeteiligter Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Fahrer mit seinem Fahrzeug den Sauweideweg und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun. Die eingesetzten ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 10:13

    POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl aus Kleingartenanlage

    Frankenthal (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 31.01.2026 und dem 07.02.2026 kam es in der Kleingartenanlage "Flomersheimer Gartenfreunde" in der Freinsheimer Straße in Frankenthal zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen einen Zaun auf und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Anschließend wurden mehrere verschlossene Türen gewaltsam beschädigt und geöffnet. Aus den betroffenen Bereichen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 09:57

    POL-PDLU: Taschendiebstahl Serie

    Speyer (ots) - Am Samstagvormittag (07.02.2026) kam es im Zeitraum zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Innenstadtbereich zu drei Taschendiebstählen. Dabei erbeuteten bislang unbekannte Täter insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren