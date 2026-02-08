Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstahl Serie

Speyer (ots)

Am Samstagvormittag (07.02.2026) kam es im Zeitraum zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Innenstadtbereich zu drei Taschendiebstählen. Dabei erbeuteten bislang unbekannte Täter insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell