Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 08.02.2026 kam es gegen 04:31 Uhr im Sauweideweg, Fahrtrichtung Edigheim, zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein unbeteiligter Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Fahrer mit seinem Fahrzeug den Sauweideweg und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort deutlichen Alkoholgeruch von dem 42-järhigen Fahrer ausgehend wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 42-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Keiner der Beteiligten wurde bei dem Vorfall verletzt. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf circa 5500EUR geschätzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmende darstellt. Alkohol beeinträchtigt Reaktionsfähigkeit, Wahrnehmung und Urteilsvermögen. Bereits geringe Mengen können zu schweren Verkehrsunfällen führen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

