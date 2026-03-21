PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 21. März 2026

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Halberstädter Straße

Verkehrsunfall aufgrund medizinischen Notfalles mit Versterben des Verkehrsteilnehmers

Samstag, 21.03.2026, gegen 15:51 Uhr

Am Samstag befuhr nachmittags ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Großradroller die Halberstädter Straße in Wolfenbüttel, als er plötzlich aufgrund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über seinen Roller verlor und stürzte. Unmittelbar eintreffende Rettungskräfte leisteten Erste-Hilfe und begannen mit der Reanimation des Verkehrsteilnehmers. Der Gestürzte wurde dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt, wo er trotz fortgesetzter Reanimationsmaßnahmen verstarb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Polizeikommissariat Wolfenbüttel
Dienstschichtleiter PHK Torbusch
Telefon: 0 53 31 / 93 31 15
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 08:01

    POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 20./21.03.2026

    Peine (ots) - Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Peine, Wallstraße, Fr., 20.03.2026 19:08 Uhr Am Freitagabend kam es zunächst zu verbalen Beziehungsstreitigkeiten. Im Weiteren zerstörte der spätere Beschuldigte (22 J. aus Osnabrück) nicht nur diverses Mobiliar, sondern auch das Handy seiner Freundin (23 J. aus Peine). Auch nach Eintreffen der ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:17

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.03.2026

    Börßum (ots) - Bedrohung von zwei Jugendlichen Börßum, Bahnhofstraße, 19.03.2026 gegen 20:10 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden zwei Jugendliche von einem Mann mit einem Gürtel bedroht. Ein 13- und ein 14-Jähriger gingen die Bahnhofstraße in Börßum Richtung Bahnhof entlang. Hinter den Jugendlichen ging ein Mann mit zwei Frauen ebenfalls in ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 11:03

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.03.2026

    Cremlingen (ots) - Diebstahl von Dieselkraftstoff Cremlingen, Bundesstraße 1, Parkplatz, 18.03.2026 von 19:30 Uhr bis 19.03.2026, 06:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft entwendete bei einem Lkw ca. 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank. Der Lkw war auf dem Parkplatz an der B 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode geparkt. Der Fahrer des Lkw, welcher während der Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren