Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 21. März 2026

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Halberstädter Straße

Verkehrsunfall aufgrund medizinischen Notfalles mit Versterben des Verkehrsteilnehmers

Samstag, 21.03.2026, gegen 15:51 Uhr

Am Samstag befuhr nachmittags ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Großradroller die Halberstädter Straße in Wolfenbüttel, als er plötzlich aufgrund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über seinen Roller verlor und stürzte. Unmittelbar eintreffende Rettungskräfte leisteten Erste-Hilfe und begannen mit der Reanimation des Verkehrsteilnehmers. Der Gestürzte wurde dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt, wo er trotz fortgesetzter Reanimationsmaßnahmen verstarb.

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