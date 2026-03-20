Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.03.2026

Cremlingen (ots)

Diebstahl von Dieselkraftstoff

Cremlingen, Bundesstraße 1, Parkplatz, 18.03.2026 von 19:30 Uhr bis 19.03.2026, 06:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft entwendete bei einem Lkw ca. 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank. Der Lkw war auf dem Parkplatz an der B 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode geparkt. Der Fahrer des Lkw, welcher während der Tat im Lkw schlief, bekam von dem Diebstahl nichts mit. Als sich der Lkw am nächsten Morgen nicht mehr starten ließ, entdeckte der Fahrer die geöffneten Tankdeckel und eine Dieselspur. Der Sachschaden beträgt ca. 2.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

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