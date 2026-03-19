PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Terminverlegung: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025

Wolfenbüttel, Lindener Straße 22, 09.04.2026 um 10:00 Uhr

Aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung müssen wir die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik leider verschieben. Wir laden daher alle Pressevertreterinnen und -vertreter herzlich zur Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel am 09.04.2026 um 10:00 Uhr ein. Der Termin findet ebenfalls in der Lindener Straße 22 im Polizeikommissariat Wolfenbüttel statt. Die PKS wird durch den Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, Andreas Twardowski, und den Leiter des Polizeikommissariats, Niklas Meyer-Ulex, vorgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 09:25

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2026.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an einer Sporthalle. Salzgitter, Bad, Altstadtweg, 10.03.2026, 15 Uhr bis 11.03.2026, 8 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte offensichtlich mittels Steinen gegen Fensterscheiben der Sporthalle geworfen und diese hierdurch beschädigt. Die Polizei geht aktuell von einem Schaden in einer Höhe von mehreren ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 09:20

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2026.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft entwendete Fahrzeugarmaturen. Salzgitter, Lebenstedt, Thomasweg, 15.03.2026, 13:00 Uhr bis 18.03.2026, 23:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein auf einem Parkplatz abgestellter Skoda das Ziel der Täterschaft war. Die Täter drangen in den abgestellten Wagen ein und erbeuteten im Tatverlauf sämtliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren