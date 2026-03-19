Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Terminverlegung: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025

Wolfenbüttel, Lindener Straße 22, 09.04.2026 um 10:00 Uhr

Aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung müssen wir die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik leider verschieben. Wir laden daher alle Pressevertreterinnen und -vertreter herzlich zur Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel am 09.04.2026 um 10:00 Uhr ein. Der Termin findet ebenfalls in der Lindener Straße 22 im Polizeikommissariat Wolfenbüttel statt. Die PKS wird durch den Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, Andreas Twardowski, und den Leiter des Polizeikommissariats, Niklas Meyer-Ulex, vorgestellt.

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