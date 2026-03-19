Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an einer Sporthalle.

Salzgitter, Bad, Altstadtweg, 10.03.2026, 15 Uhr bis 11.03.2026, 8 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte offensichtlich mittels Steinen gegen Fensterscheiben der Sporthalle geworfen und diese hierdurch beschädigt. Die Polizei geht aktuell von einem Schaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro aus. Hinweise zur Täterschaft nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

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