POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2026.
Salzgitter (ots)
Polizei ermittelt wegen Diebstahl von Regenrinnen bzw. Fallrohren.
Salzgitter-Lebenstedt, St.-Andreas-Weg, 14.03.2026, 18 Uhr bis 15.03.2026, 18 Uhr.
Salzgitter-Thiede, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 13.03.2026, 15 Uhr bis 16.03.2026, 07:30 Uhr.
Salzgitter-Thiede, Am Hagenholz, 13.03.2026, 16 Uhr bis 16.03.2026, 8 Uhr.
Bei mindestens drei bekannt gewordenen Taten entwendete die unbekannte Täterschaft mehrere an kirchlichen Einrichtungen angebrachte Fallrohre beziehungsweise Regenrinnen und verursachten hierdurch einen Schaden in einer mindestens niedrigen vierstelligen Höhe. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.
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Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
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