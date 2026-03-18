POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2026.

Salzgitter (ots) - Gehwegplatte verursachte an einer Schaufensterscheibe einen Schaden. Salzgitter, Lebenstedt, Fischzug, 14.03.2026, 15:30 bis 15.03.2026, 09:00 Uhr. Ein unbekannter Täter hatte mit einer Gehwegplatte eine Schaufensterscheibe des Fachgeschäftes eingeworfen und im Tatverlauf ein paar Schuhe aus der Auslage entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich ...

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