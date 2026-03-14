Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht auf Discounterparkplatz -Austraße Altenglan-

Altenglan (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Austraße Altenglan zu einer Verkehrsunfallflucht. Augenzeugen berichteten, dass ein anthrazit-/graufarbener SUV-Pkw beim Ausparkten gegen einen dort abgestellten BMW stieß. Am Heck des BMW kam es zum Sachschaden.

Nach dem Zusammenstoß verließ der oder die Verursacher-/in die Unfallörtlichkeit ohne Angaben der Beteiligung gemacht zu haben. Am flüchtigen Pkw sollen KL-Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die Tat soll sich gegen 18:50 Uhr ereignet haben.

Die POLIZEI bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0631-369-14499 zu melden oder per E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de in Kontakt zu treten. |pikus wsd up

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell