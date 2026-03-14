Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Betrügerischer Handwerker erlangt Bargeld

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Kusel (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag ist eine 78-jährige Frau aus dem Stadtgebiet von einem betrügerischen Handwerker getäuscht worden.

Der noch unbekannte Täter und sein Komplize boten der Geschädigten an der Haustür ihre Handwerkerleistungen an. Vereinbart waren Malerarbeiten an der Fassade, geleistet wurden eine nicht fachgerecht ausgeführte Fassadenreinigung sowie unvollständige Malerarbeiten. Am Donnerstag verlangte der angebliche Maler dann eine Abschlagszahlung, bevor er die Arbeiten am Freitag fertigstellen sollte. Dabei entstand der 78-jährigen ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die beiden Männer nutzten einen dunkelgrauen Transporter der Marke Peugeot mit französischen Kennzeichen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang eindringlich: Seien Sie bei Haustürgeschäften skeptisch! Vertrauen Sie nur Firmen, zu denen Sie selbst Kontakt aufgenommen haben und klären Sie geschäftliche Aspekte, wie beispielsweise Abschlagszahlungen verbindlich vor Beginn der Arbeiten.|li

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