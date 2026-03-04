Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Eiliger E-Scooter

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Robust zeigt sich ein junger Mann in der Rathausstraße. Am Mittwoch, 4. März 2026 gegen 11.45 Uhr fuhr ein schwarzer Pkw VW Tiguan in Richtung Weiherstraße. Der Fahrzeuglenker wollte einen E-Scooter-Fahrer überholen und berührte mit seinem rechten Außenspiegel den Zweiradfahrer, welcher zu Fall kam. Bevor der Pkw-Fahrer Hilfe holen konnte, entfernte sich der andere Verkehrsteil-nehmer. Daher ist nicht bekannt, ob sich der Fahrer verletzt hat oder Schaden an sei-nem Gefährt entstanden ist. Er wird als Mann im Alten von 20 - 25 Jahren mit dunkler Kleidung beschrieben und habe in osteuropäischem Akzent gesprochen. Der Fahrer des E-Scooters und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei-wache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspekti-on Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

