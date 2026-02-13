PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Crash vor der Kasse

Kusel (Kreis Kusel) (ots)

Rückwärtsfahrender Pkw rammt geparktes Fahrzeug und türmt. So geschehen am Fetten Donnerstag, 12.02.2026 gegen 15.00 Uhr in der Gartenstra-ße. Ein silber-grauer Mazda 3 mit KUS-Kennzeichen fuhr rückwärts vom Parkplatz des ansässigen Geldinstituts und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zeugen beobachteten, dass es sich beim geschädigten Fahrzeug um ein älteres hel-les Fahrzeug gehandelt habe. Der Unfallverursacher fing sich selbst einen deutlichen Schaden ein, flüchtete aber ungeachtet dessen von der Unfallstelle. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem geparkten hellen Fahrzeug, welches ebenfalls deutliche Unfallschäden abbekommen haben dürfte. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiin-spektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

