Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: BMW flüchtet vor der Polizei - Zeugen nach Gefährdung gesucht.

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Am Freitagabend entzog sich gegen 18:45 Uhr der Fahrer eines BMWs in der Eichelscheiderstraße, in Höhe der dortigen Tennisplätze, einer Polizeikontrolle durch Flucht. Der Fahrzeugführer kam dabei den Anhaltesignalen zunächst nach und stoppte kurzzeitig. Unmittelbar darauf beschleunigte der Fahrer jedoch und entzog sich der Kontrolle.

Während der weiteren Flucht näherte sich das Fahrzeug einem Fußgänger, welcher die Fahrbahn der Weiherstraße überquerte. Aufgrund der Fahrweise des BMW musste der Fußgänger zur Vermeidung einer Kollision von der Fahrbahn springen. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf verlassen aufgefunden. Der Fahrer konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie weiterer Verkehrsdelikte aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer des BMWs oder der Person, welche in der Weiherstraße gefährdet wurde, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 0631/36914799 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

