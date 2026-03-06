Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Grillhütte beschmiert

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Am vergangenen Wochenende haben sich Vandalen an der Dörrberghütte zu schaffen gemacht. Die Unbekannten beschmierten die Seitenwand der Grillhütte mit Farbe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass die Täter zwischen Samstag (28. Februar), 10 Uhr, und Montag (02. März), 10 Uhr, die Graffitis aufgesprüht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14799 oder der 0631 369-14499 entgegengenommen. |kfa

