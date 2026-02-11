Polizei Wuppertal

POL-W: W Ladendieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (10.02.2026, 17:00 Uhr) schubste ein Ladendieb den Mitarbeiter eines Discounters, um zu flüchten. Der 25-jährige Mitarbeiter des Marktes an der Straße Rauer Werth beobachtete den bislang Unbekannten, als dieser Waren unter der Kleidung verbarg. Als der mutmaßliche Dieb das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach der 25-Jährige ihn an und bat ihn, mit ins Büro zu kommen. Dort angekommen flüchtete der Tatverdächtige unvermittelt, schubste einen weiteren Mitarbeiter (m, 38) und entkam unerkannt. Der Flüchtige ist circa 20 Jahre alt, 180 cm groß, hat kurze, schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Er trug eine schwarze Jacke, darunter ein beigefarbenes T-Shirt, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Die polizeiliche Fahndung führt bislang nicht dazu, den Mann zu ermitteln. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

