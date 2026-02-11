PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Ladendieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (10.02.2026, 17:00 Uhr) schubste ein Ladendieb den
Mitarbeiter eines Discounters, um zu flüchten.

Der 25-jährige Mitarbeiter des Marktes an der Straße Rauer Werth 
beobachtete den bislang Unbekannten, als dieser Waren unter der 
Kleidung verbarg. Als der mutmaßliche Dieb das Geschäft ohne zu 
bezahlen verlassen wollte, sprach der 25-Jährige ihn an und bat ihn, 
mit ins Büro zu kommen. Dort angekommen flüchtete der Tatverdächtige 
unvermittelt, schubste einen weiteren Mitarbeiter (m, 38) und entkam 
unerkannt.

Der Flüchtige ist circa 20 Jahre alt, 180 cm groß, hat kurze, 
schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Er trug eine schwarze Jacke,
darunter ein beigefarbenes T-Shirt, eine blaue Hose und weiße Schuhe.

Die polizeiliche Fahndung führt bislang nicht dazu, den Mann zu 
ermitteln.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

