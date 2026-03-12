FW Lügde: Feuerwehreinsatz wegen beschädigter Gasleitung

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Donnerstag, 12.03.2026, 10:54 Uhr, Pyrmonter Straße. Am heutigen Donnerstag kam es bei Bauarbeiten in einem Hallenteil an der Pyrmonter Straße in Lügde zu einer Beschädigung einer Gasleitung. Infolge dessen wurde die Feuerwehr alarmiert und leitete gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst umfangreiche Sicherungsmaßnahmen ein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde vorsorglich die Evakuierung des betroffenen Betriebes sowie eines angrenzenden Wohnhauses und einer benachbarten Firma durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 28 Personen in Sicherheit gebracht. Als Sammelpunkt diente ein gegenüberliegendes Gelände, an dem die evakuierten Personen betreut wurden.

Die Pyrmonter Straße wurde während des gesamten Einsatzes durch die Polizei vollständig gesperrt, um die Einsatzmaßnahmen zu sichern und eine Gefährdung für Unbeteiligte auszuschließen.

Mehrere Messtrupps kontrollierten den Bereich mit speziellen Mehrgasmessgeräten. Dabei konnte keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt werden, sodass keine Explosionsgefahr bestand. Nachdem der Energieversorger die betroffene Gasleitung abgeschiebert hatte, wurden zusätzlich alle angrenzenden Räume kontrolliert und das Gebäude belüftet.

Nach Abschluss der Messungen konnte Entwarnung gegeben werden. Die evakuierten Personen durften anschließend wieder in ihre Gebäude zurückkehren und die Einsatzstelle wurde an den Energieversorger übergeben.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr der ABC-Zug Blomberg, der Rettungsdienst, mehrere Streifen der Polizei sowie der Energieversorger.

