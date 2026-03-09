POL-PPMZ: Autospiegel in Mainzer Neustadt abgetreten

Mainz (ots) - Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wird der Polizei über Notruf ein Angriff auf eine Person im Bereich des Volksparks in Mainz gemeldet. Nach Angaben von Zeugen sollen mehrere männliche Personen auf eine am Boden liegende Person eingeschlagen haben. Zudem sei bei einem der Beteiligten ein Messer gesehen worden. Aufgrund der geschilderten Lage fährt die ...

mehr