POL-PPMZ: Autospiegel in Mainzer Neustadt abgetreten
Mainz (ots)
Am Sonntagabend, 08.03.2026, gegen 21:00 Uhr meldete ein Zeuge im Kaiser-Karl-Ring in der Mainzer Neustadt eine männliche Person, die gegen den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs getreten haben soll. Vor Ort stellten Polizeikräfte einen beschädigten Außenspiegel fest. Der Tatverdächtige konnte später im Nahbereich angetroffen und anhand eines durch den Zeugen gefertigten Fotos identifiziert werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,09 Promille.
