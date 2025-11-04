Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung am Bahnhof Mönchengladbach-Lürrip
Mönchengladbach; Wuppertal (ots)
Am Samstag, den 25. Oktober 2025 kam es gegen 12.00 Uhr am Haltepunkt Mönchengladbach-Lürrip zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Fußballfans.
Nach bisherigen Erkenntnissen stürmten rund 50 vermummte Per-sonen in Fanbekleidung von Borussia Mönchengladbach den Bahnsteig, als die S-Bahn 8 (S8) aus Düsseldorf einfuhr. Ziel war offenbar eine Gruppe von Wuppertaler SV-Fans im vorderen Zugteil.
Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen nach ersten Hinweisen Pfefferspray eingesetzt wurde. Anschließend flüchteten die Angreifer in bereitstehende Fahrzeuge. Über Verletzte liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.
Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder Angaben zu beteiligten Personen oder Fahrzeugen machen können, sich unter der kostenfreien Service-Nummer 0800 6 888 000 zu melden. Sachdienliche Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen.
