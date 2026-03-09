Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbrüche im Mainzer Stadtgebiet und in Ingelheim

Mainz/Ingelheim (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Wohnungseinbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen.

Am Freitagabend (06.03.2026) drangen bislang unbekannte Täter im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld in eine Wohnung in der Fritz-Bockius-Straße ein. Die Täter verschafften sich über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt und durchwühlten die gesamte Wohnung. Angaben zum Diebesgut sind derzeit noch nicht möglich.

Zwischen Donnerstag (05.03.2026) und Samstagmorgen (07.03.2026) kam es in Hartenberg-Münchfeld zu einem weiteren Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter schlugen in der Wallstraße ein Fenster einer Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten anschließend die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Zeitraum von Mittwoch (04.03.2026) bis Sonntagabend (08.03.2026) wurde in Gonsenheim ein Einbruchsversuch in der Agnes-Karll-Straße festgestellt. Hier schlugen unbekannte Täter ein Loch in eine Terrassentür, gelangten jedoch nicht in die Wohnung.

Zwischen Samstagmorgen (07.03.2026) und Sonntagmorgen (08.03.2026) kam es zudem zu einem Wohnungseinbruch im Stadtteil Mombach in der Straße "Am Hipperich". Unbekannte Täter gelangten über einen Balkon in die Wohnung, öffneten ein gekipptes Fenster und durchsuchten anschließend sämtliche Räume.

Am Sonntagabend (08.03.2026) versuchten zudem zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Talstraße in Ingelheim am Rhein einzubrechen. Gegen 21:45 Uhr begaben sich die Täter auf die Terrasse und versuchten, die Terrassentür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang, woraufhin beide Personen flüchteten. Es liegen folgende Personenbeschreibungen vor. Täter 1: Schwarze Mütze, FFP2-Maske, schwarze Jacke mit weißem Reißverschluss, helle Hose, helle Sneaker mit weißen Schnürsenkeln und dunklen Stellen, Handschuhe mit dunkler Handinnenfläche und hellem Handrücken; Täter 2: Schwarze Mütze, helle Jacke, helle Hose, schwarze Schuhe, schwarzer Rucksack, Handschuhe mit dunkler Handinnenfläche und hellem Handrücken.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben m genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell