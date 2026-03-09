Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pfefferspray aus Hauseingang versprüht - Zwei Frauen leicht verletzt

Mainz-Altstadt (ots)

Am späten Samstagabend, 07.03.2026, um 22:19 Uhr, kam es in der Hinteren Bleiche zu einem Vorfall mit Pfefferspray. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sprühte eine bislang unbekannte Frau aus dem Eingangsbereich eines Hauses, in Höhe einer Gaststätte, offenbar gezielt Pfefferspray in Richtung des Gehwegs. Zwei Frauen, die zu diesem Zeitpunkt an der Örtlichkeit vorbeigingen, gerieten in den Sprühnebel und erlitten dadurch Reizungen der Augen sowie der Atemwege. Nach Angaben der Geschädigten habe die Unbekannte zuvor in dem Hauseingang gewartet und gelacht, bevor sie das Reizstoffsprühgerät einsetzte. Anschließend flüchtete sie in Richtung Neubrunnenplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- jung - blond - schlanke Statur - stark geschminkt - schwarzes Oberteil mit Ausschnitt, weitere Kleidung ebenfalls schwarz

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell