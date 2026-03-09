PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: ROADPOL-Kontrollwoche "Seatbelt" - Polizeipräsidium Mainz beteiligt sich mit Kontrollen zur Anschnallpflicht

Mainz (ots)

Von Montag, 09.03.2026, bis Sonntag, 15.03.2026, beteiligt sich das Polizeipräsidium Mainz an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Seatbelt". In diesem Zeitraum wird die Polizei im gesamten Zuständigkeitsgebiet verstärkt die Einhaltung der Gurtpflicht kontrollieren. Durch die Dienststellen werden mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Darüber hinaus finden lageabhängig weitere mobile Verkehrskontrollen statt.

Ziel der europaweiten Kontrollmaßnahmen ist es, Verkehrsteilnehmende für die lebenswichtige Bedeutung des Sicherheitsgurtes zu sensibilisieren. Der Sicherheitsgurt gehört zu den wichtigsten Sicherheitseinrichtungen im Fahrzeug. Nach Erkenntnissen der Verkehrssicherheitsforschung reduziert das Anschnallen das Risiko tödlicher Verletzungen bei Verkehrsunfällen erheblich. Dennoch werden bei Verkehrskontrollen immer wieder Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer sowie Mitfahrende festgestellt, die nicht angeschnallt sind.

Die Polizei weist darauf hin, dass nach der Straßenverkehrsordnung alle Fahrzeuginsassen während der Fahrt angeschnallt sein müssen. Auch für Kinder gelten besondere Sicherungsvorschriften durch geeignete Rückhaltesysteme. Verstöße gegen die Anschnallpflicht stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden entsprechend geahndet.

Mit der Teilnahme an der Kontrollwoche verfolgt die Polizei das Ziel, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:44

    POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Einkaufscenter - Zeugen gesucht

    Mainz-Bretzenheim (ots) - Am Donnerstag, den 05.03., kam es gegen 14:30 Uhr in einem Einkaufscenter in der Haifa-Allee in Mainz-Bretzenheim zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 82-jährigen Frau. Die Geschädigte hielt sich zum Tatzeitpunkt in dem Einkaufscenter auf. In einem unbeobachteten Moment griff ein bislang unbekannter Täter in den Rollator der Frau und entwendete daraus das Portemonnaie. Einige Stunden ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:27

    POL-PPMZ: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Vermissten

    Mainz (ots) - Die heute veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem 11-jährigen Jungen wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte im Verlauf des Tages wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Dem Jungen geht es gut. Er wird nun zurück in die Wohneinrichtung verbracht. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:02

    POL-PPMZ: Polizei hautnah: Besuch bei Senioren im "zeit.raum" in Mainz Hechtsheim

    Mainz (ots) - Unter dem Motto "Polizei hautnah" erlebte eine 15-köpfige Gruppe kürzlich einen ganz besonderen Vormittag im Industriegebiet Hechtsheim. Bei den Teilnehmenden handelte es sich um Seniorinnen und Senioren mit Beeinträchtigungen, die den "zeit.raum" besuchen - ein Angebot von in.betrieb. Der Wunsch, die Arbeit der Polizei einmal aus nächster Nähe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren