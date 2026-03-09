Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: ROADPOL-Kontrollwoche "Seatbelt" - Polizeipräsidium Mainz beteiligt sich mit Kontrollen zur Anschnallpflicht

Mainz (ots)

Von Montag, 09.03.2026, bis Sonntag, 15.03.2026, beteiligt sich das Polizeipräsidium Mainz an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Seatbelt". In diesem Zeitraum wird die Polizei im gesamten Zuständigkeitsgebiet verstärkt die Einhaltung der Gurtpflicht kontrollieren. Durch die Dienststellen werden mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Darüber hinaus finden lageabhängig weitere mobile Verkehrskontrollen statt.

Ziel der europaweiten Kontrollmaßnahmen ist es, Verkehrsteilnehmende für die lebenswichtige Bedeutung des Sicherheitsgurtes zu sensibilisieren. Der Sicherheitsgurt gehört zu den wichtigsten Sicherheitseinrichtungen im Fahrzeug. Nach Erkenntnissen der Verkehrssicherheitsforschung reduziert das Anschnallen das Risiko tödlicher Verletzungen bei Verkehrsunfällen erheblich. Dennoch werden bei Verkehrskontrollen immer wieder Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer sowie Mitfahrende festgestellt, die nicht angeschnallt sind.

Die Polizei weist darauf hin, dass nach der Straßenverkehrsordnung alle Fahrzeuginsassen während der Fahrt angeschnallt sein müssen. Auch für Kinder gelten besondere Sicherungsvorschriften durch geeignete Rückhaltesysteme. Verstöße gegen die Anschnallpflicht stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden entsprechend geahndet.

Mit der Teilnahme an der Kontrollwoche verfolgt die Polizei das Ziel, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu stärken.

