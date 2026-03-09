Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Raub im Volkspark - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mainz (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wird der Polizei über Notruf ein Angriff auf eine Person im Bereich des Volksparks in Mainz gemeldet. Nach Angaben von Zeugen sollen mehrere männliche Personen auf eine am Boden liegende Person eingeschlagen haben. Zudem sei bei einem der Beteiligten ein Messer gesehen worden. Aufgrund der geschilderten Lage fährt die Polizei die Örtlichkeit mit mehreren Einsatzkräften an und leitet umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Im Rahmen der Fahndung werden mehrere Personengruppen kontrolliert. Dabei wird unter anderem eine Machete aufgefunden und sichergestellt. Im weiteren Verlauf kann eine zuvor von Zeugen benannte tatverdächtige Person im Bereich des Eingangs zum Volkspark festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Insgesamt sollen an der Tat 6 männliche Personen zwischen 16 und 29 Jahren beteiligt gewesen sein.

Der 16-jährige Geschädigte wurde von einem Angehörigen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Kopf- und Gesichtsverletzungen erfolgte eine stationäre Aufnahme.

Im Rahmen der Tat wurde dem Geschädigten Bargeld sowie ein Schlüssel geraubt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zu weiteren möglichen Tatverdächtigen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell