Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuerwehr Lügde löscht Zimmerbrand

Bild-Infos

Download

Lügde (ots)

Kanalstraße, Mittwoch 22.10.2025 um 09:15 Uhr: Am Mittwochmorgen kam es in einem Geschäfts- und Wohngebäude zu einem Brandereignis. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr in den stark verrauchten Bereich des Gebäudes vor, konnte zum Glück keine Person im Gebäude entdecken. Nachdem das Feuer lokalisiert werden konnte, wurde dieses abgelöscht und anschließend mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Da das komplette Gebäude verraucht war, wurde anschließend eine Belüftung mittels Überdrucklüfter eingeleitet. Nachdem keine schädlichen CO-Werte gemessen wurden, konnte die Einsatzstelle an die Besitzerfamilie übergeben werden.

Das Foto darf unter Angabe Feuerwehr Lügde verwendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell