PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Lügde mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuerwehr Lügde löscht Zimmerbrand

FW Lügde: Feuerwehr Lügde löscht Zimmerbrand
  • Bild-Infos
  • Download

Lügde (ots)

Kanalstraße, Mittwoch 22.10.2025 um 09:15 Uhr: Am Mittwochmorgen kam es in einem Geschäfts- und Wohngebäude zu einem Brandereignis. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr in den stark verrauchten Bereich des Gebäudes vor, konnte zum Glück keine Person im Gebäude entdecken. Nachdem das Feuer lokalisiert werden konnte, wurde dieses abgelöscht und anschließend mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Da das komplette Gebäude verraucht war, wurde anschließend eine Belüftung mittels Überdrucklüfter eingeleitet. Nachdem keine schädlichen CO-Werte gemessen wurden, konnte die Einsatzstelle an die Besitzerfamilie übergeben werden.

Das Foto darf unter Angabe Feuerwehr Lügde verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lügde
Pressesprecher
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de
http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Lügde mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Lügde
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Lügde
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren