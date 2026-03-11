Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Illegale Abfallverbrennung

Über die Integrierte Leitstelle wird gegen 21.10h ein Brand nahe dem Freibad gemeldet. Die vor Ort eintreffende Feuerwehr konnte noch drei flüchtende Pkw erkennen. Vor Ort ergab sich, dass bislang unbekannte Täter ca 5-7m³ Müll in Brand gesetzt hatten. Unter anderem befand sich darunter beschichtetes Holz, Elektrokleingeräte, Styropor, Spraydosen, etc. Die Polizei bzw. die Abfallbehörde haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de melden. |pikus

