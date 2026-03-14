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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Überholvorgang gefährdet Verkehrsteilnehmer

B420 bei Konken (ots)

Wie erst gestern zur Anzeige gebracht wurde, kam es am vergangenen Sonntag, den 8. März, zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der Bundesstraße 420 zwischen Konken und Kusel.

Eine 35-jährige berichtete, dass sie mit ihrem Auto von Konken in Richtung Kusel fuhr, als sie trotz Überholverbotes kurz nach der Autobahnanschlussstelle von einem schwarzen Fahrzeug der Marke BMW überholt wurde. Um einen Unfall zu verhindern, musste die Frau stark abbremsen. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer wurde ebenfalls gefährdet und stieg in die Eisen, um eine Kollision zu vermeiden. Der BMW-Fahrer machte sich derweil aus dem Staub und bog auf die Landesstraße 360 in Richtung Bledesbach / Schellweiler ab.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, insbesondere der auf der Gegenfahrbahn gefährdete Autofahrer und Hinweise zum verantwortlichen BMW-Fahrer.|li

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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