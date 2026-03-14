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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Parteipolitische Veranstaltung und Kundgebung ohne Vorkommnisse

Kusel (ots)

Eine parteipolitische Veranstaltung in der Fritz-Wunderlich-Halle und eine Kundgebung sind am Samstag ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Nach Einschätzung der Polizei nahmen an der Kundgebung etwa 120 Personen teil. Auftrag der Polizei war es, die friedliche Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten sowie die störungsfreie Teilnahme an der parteipolitischen Veranstaltung zu ermöglichen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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