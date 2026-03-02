Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Start in einen spannenden und verantwortungsvollen Beruf - Willkommen beim Hauptzollamt Heilbronn

Heilbronn (ots)

Vier Frauen und ein Mann nahmen heute ihren Dienst beim Hauptzollamt Heilbronn auf. Im Rahmen einer feierlichen Vereidigung hieß die Leiterin, Regierungsdirektorin Christina Taylor Lucas die fünf Berufsstartenden in der rund 48.000-köpfigen Familie des Zolls willkommen.

Nach einer kurzen einleitenden Vorstellung des Zolls, dessen Aufgaben und Tätigkeitsbereiche und der Präsentation der organisatorischen Übersicht der Zollverwaltung und der Struktur der Bundesverwaltung motivierte die Dienststellenleiterin die neuen Nachwuchskräfte: "Wie Sie sehen können, der Zoll hat sehr viele unterschiedliche Aufgaben, daher auch umfassende Befugnisse; hierfür müssen Sie sich in den nächsten Jahren Vieles aneignen und Neues erlernen. Neben ihren persönlichen Qualifikationen, die wir im Auswahlverfahren bei Ihnen erkannt haben, werden Sie bei dem dualen Studium bei uns alles Weitere vermittelt bekommen".

Die neu eingestellten Nachwuchskräfte absolvieren einen dreijährigen Bachelor-Studiengang als Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des nichttechnischen, gehobenen Verwaltungsdiensts des Bundes. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Nach einer zweiwöchigen Einführungsphase beginnen zunächst zwölf Monate fachtheoretische Studien am zolleigenen Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes in Rostock. Die berufsbegleitenden Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen ihres Ausbildungshauptzollamts und bei nahegelegenen Zollämtern, Zollfahndungsämtern oder in allen unterschiedlichen Organisationseinheiten des Ausbildungshauptzollamts Heilbronn. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner als Bachelor of Laws (LL.B.) eine interessante, spannende und zugleich verantwortungsvolle Tätigkeit in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum der Verwaltungsaufgaben reicht dabei von der Erhebung von Zöllen und Steuern, der Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, der Bekämpfung des Drogenschmuggels bis zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und organisierter Kriminalität.

Zusatzinformationen:

Für ein duales Studium mit Beginn am 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 bewerben. Weiterhin werden Bewerberinnen und Bewerber für die Ausbildung und für ein duales Studium mit Beginn am 1. September 2027 gesucht. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium sowie Karrierechancen beim ZOLL sind auf allen Social Media Accounts: X ("@zoll_info"), Mastodon ("@Zoll@social.bund.de"), LinkedIn ("Der Zoll"), Instagram ("@zoll.karriere"), Facebook ("Zoll Karriere") oder YouTube ("@zoll-karriere") sowie unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de verfügbar.

Ansprechpartner für die Ausbildung/das Studium beim Zoll: Hauptzollamt Heilbronn Holger Eckhardt Telefon: 07131 8970 1180 E-Mail: bewerbung.hza-heilbronn@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

