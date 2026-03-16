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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.03.2026.

Salzgitter (ots)

Gehwegplatte verursachte an einer Schaufensterscheibe einen Schaden.

Salzgitter, Lebenstedt, Fischzug, 14.03.2026, 15:30 bis 15.03.2026, 09:00 Uhr.

Ein unbekannter Täter hatte mit einer Gehwegplatte eine Schaufensterscheibe des Fachgeschäftes eingeworfen und im Tatverlauf ein paar Schuhe aus der Auslage entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine mindestens niedrige vierstellige Höhe. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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