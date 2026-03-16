Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.03.2026.

Salzgitter (ots)

Kleingartenverein war Ziel der Täterschaft.

Salzgitter, Eisenhüttenstraße, 14.03.2026, 20 Uhr bis 15.03.2026, 10 Uhr.

In mindestens zwei bekannt gewordenen Fällen verschaffte sich die Täterschaft den widerrechtlichen Zugang in die Parzellen und durchsuchte im Tatverlauf die Räume. Die Polizei ermittelt das Diebesgut und die Höhe des Sachschadens. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

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