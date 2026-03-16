Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.03.2026

Wolfenbütttel (ots)

Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen

Wolfenbüttel, Holzmarkt, St. Trinitatis Kirche, 18.03.2026 um 19:00 Uhr

Sie sind herzlich eingeladen zu einem Konzert, das Horizonte öffnet: Unter der Leitung von Martin Spahr präsentiert das Polizeiorchester Niedersachsen ein außergewöhnliches Benefizkonzert, das ganz den Komponistinnen der vergangenen 150 Jahre gewidmet ist. Mit spannenden Klangfarben und fein nuancierten Interpretationen beleuchtet das Orchester die Lebensrealitäten von Frauen aus verschiedenen Epochen und Ländern - ihre Geschichten, ihre Emotionen, ihre musikalischen Visionen. Vergessene, verschollene und vor allem unvergleichbare Musik erklingt in einem Programm, das von Oper über sinfonische Dichtungen bis hin zu Filmmusik reicht. Dieses Konzert ist eine Hommage an schöpferische Frauen, deren Werke viel zu lange im Schatten standen - eine klingende Entdeckungsreise voller Ausdruckskraft, Vielfalt und Inspiration. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten. Mit dem Konzert möchte der Freundeskreis Satu Mare wieder die hilfsbedürftigen Kinder und ihre Familien in der rumänischen Partnerstadt Satu Mare unterstützen.

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