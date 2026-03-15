Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 13.03.2026, 12:00 Uhr - 15.03.2026, 14:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Räuberischer Diebstahl.

Zeit: Freitag, 13.03.2026, 13:40 Uhr. Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger. Hergang: Zur genannten Zeit wurde von einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter der REWE-Filiale ein Ladendieb beobachtet. Der Mann verstaute zunächst diverse Lebensmittel und ein Kosmetikprodukt in seiner Jacke und versuchte anschließend den Kassenbereich zu passieren, ohne die Artikel in einem Gesamtwert von ca. 15,- Euro zu bezahlen. Als der Täter von den beiden Mitarbeitenden auf den Diebstahl angesprochen wurde, trat er der Mitarbeiterin in den Bauch und flüchtete. Bei der Flucht verlor der Ladendieb einen Teil seines Diebesgutes sowie seine Mütze und seine Brille. Er konnte von den nacheilenden Mitarbeitenden und auch den unmittelbar eingesetzten Polizeikräften nicht mehr festgestellt werden. Die Mitarbeiterin wurde durch den Angriff leicht verletzt und klagte über Schmerzen. Der Mann wird als ca. 40 Jahre alt, 190cm groß und von schlanker Statur, mit kurzen dunklen Haaren und bekleidet mit dunklen Schuhen, dunkler Hose und schwarzer Jacke beschrieben. Zeuginnen oder Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Versuchte gefährliche Körperverletzung.

Zeit: Samstag, 14.03.2026, 22:20 Uhr. Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Bohlweg. Hergang: Zur genannten Zeit klingelte es mehrfach an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Bohlweg. Als der männliche, 27-jährige Wohnungsinhaber die Tür öffnete, stand eine vermutlich weibliche, ca. 160cm große und mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Sturmhaube bekleidete Person vor der Tür. Diese Person sprühte unmittelbar nach dem Öffnen der Tür ein Reizgas in Richtung des Oberkörpers des Wohnungsinhabers. Anschließend flüchtete die Person aus dem Haus. Der Wohnungsinhaber wurde durch die Attacke nicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Polizeilich eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zu der flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell