Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 15.03.2026: Erledigung einer Öffentlichkeitsfahndung

Salzgitter-Bad (ots)

Seit dem 12.03.2026 suchte die Polizei auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-jährigen Mädchen aus dem Bereich Salzgitter-Bad. Die vermisste Jugendliche konnte heute Mittag von einer Lehrkraft im Bereich Wolfsburg wohlbehalten angetroffen und an eine sorgeberechtigte Stelle übergeben werden.

Noch aktiv geschaltete Fahndungshinweise mit Bilddateien oder veröffentlichten Personalien sind zu löschen.

Die Polizei dankt Bürgerinnen und Bürgern, die Hinweise gegeben und allen Stellen, die sich an der Suche beteiligt haben, für die geleistete Unterstützung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell