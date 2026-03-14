Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.03.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Thiede und Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz Salzgitter, Lebenstedt, Stadtgebiet, 13.03.2026, 09:00 - 18:00 Uhr

Im gesamten Stadtgebiet wurden am gestrigen Freitag diverse E-Scooter kontrolliert. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz geahndet, da die Roller über keinen Haftpflicht-Versicherungsschutz mehr verfügten. Ein abgelaufener Versicherungsschutz ist durch das Verwenden von grünen Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2025 schnell erkennbar. Die aktuellen Kennzeichen des Versicherungsjahres 2026 haben seit dem 01. März die Farbe schwarz. Bei einem E-Scooter wurde neben dem fehlenden Versicherungsschutz zudem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Drosselung des Rollers wurde derart manipuliert, dass mit dem Roller anstatt der erlaubten 20 km/h Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h erreicht wurden.

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