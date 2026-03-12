Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.03.2026

Roklum (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Roklum, Bundesstraße 79, 11.03.2026 gegen 21:30 Uhr

Auf der B79 zwischen Roklum und Semmenstedt kam ein 22-Jähriger auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt. Bei der Unfallursache handelte es sich nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen vermutlich um Übermüdung des Fahrers. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

