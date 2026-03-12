POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.03.2026

Salzgitter (ots) - Nach sogenanntem Schockanruf nahm die Polizei zwei Täter fest. Salzgitter, Bad. 26.02.2026, 23:30 Uhr. 27.02.2026, 08:45 Uhr. Eine hoch betagte Seniorin hatte von einem Täter einen Anruf erhalten. Der Frau wurde in diesem Gespräch vermittelt, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Eine Frau soll dabei ihr Leben verloren haben. Die ...

