Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Wolfenbüttel, Ahlumer Straße, 11.03.2026 von 19:00 Uhr bis 13.03.2026, 02:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Geschäft. Dort entwendete sie eine Geldkassette samt Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

