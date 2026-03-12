POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.03.2026
Wolfenbüttel (ots)
Besonders schwerer Fall des Diebstahls
Wolfenbüttel, Ahlumer Straße, 11.03.2026 von 19:00 Uhr bis 13.03.2026, 02:00 Uhr
Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Geschäft. Dort entwendete sie eine Geldkassette samt Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.
