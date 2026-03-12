PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.03.2026. FOTO IM ANHANG Öffentlichkeitsfahndung

  • Bild-Infos
  • Download

Salzgitter (ots)

Polizei sucht vermisstes 14-jähriges Mädchen.

Die Polizei richtet sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Es wird nach einem 14-jährigen Mädchen aus dem Bereich Salzgitter-Bad gefahndet.

Die Vermisste könnte mit einer grauen Jeanshose, einer schwarzen Daunenjacke mit Adidas Logo und weißen Turnschuhen bekleidet sein. Das Mädchen ist ca. 160 cm groß und hat dunkle schulterlange Haare mit langen Wimpern. Sie hat eine schlanke Statur.

Hinweise deuten darauf hin, dass sie sich im Bereich Salzgitter-Lebenstedt aufhalten könnte.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Gefahr für das Mädchen besteht.

Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

