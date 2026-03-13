PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.03.2026: "Coffee with a cop" in Stadt und Landkreis Peine

Peine (ots)

Auf eine Tasse Kaffee mit Polizistinnen und Polizisten an verschiedenen Orten im Landkreis Peine. Wir nehmen uns die Zeit, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Egal ob es nur eine einfache Frage oder ein Hinweis ist, eine Sorge oder vielleicht sogar der Berufswunsch - wir sind für alles ansprechbar.

Auftaktveranstaltung: Samstag, 21.03.2026 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt, Hagenmarkt Peine Donnerstag, 16.04. 09-12:00 Uhr Wochenmarkt, Rathausvorplatz, Hohenhameln Freitag, 08.05., 08-12:00 Uhr Wochenmarkt, Taubenstraße, Vechelde Dienstag, 26.05., 13-17:00 Uhr, Wendeburg Rewe Donnerstag, 04.06., 12-15:00 Uhr, Rewe Ilsede Abschlussveranstaltung: Samstag, 29.08., 08-13:00 Uhr, Wochenmarkt, Hagenmarkt Peine

Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, sprechen Sie uns an!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

