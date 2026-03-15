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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 15.03.2026

Peine (ots)

Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

Samstag, 14.03.2026, 21:00 Uhr 31228 Peine, Fuhsesteg

Am Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Fuhsesteg in Röhrse. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Kellertür in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Dabei wurden sie jedoch durch die anwesende Hausbewohnerin gestört und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder möglicherweise genutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 99 90 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine

PHK Lars Falkenhain
Dienstabteilungsleiter

Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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