Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 15.03.2026

Peine (ots)

Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

Samstag, 14.03.2026, 21:00 Uhr 31228 Peine, Fuhsesteg

Am Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Fuhsesteg in Röhrse. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Kellertür in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Dabei wurden sie jedoch durch die anwesende Hausbewohnerin gestört und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder möglicherweise genutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 99 90 zu melden.

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