POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 15.03.2026
Peine (ots)
Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus
Samstag, 14.03.2026, 21:00 Uhr 31228 Peine, Fuhsesteg
Am Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Fuhsesteg in Röhrse. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Kellertür in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Dabei wurden sie jedoch durch die anwesende Hausbewohnerin gestört und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.
Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder möglicherweise genutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 99 90 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
PHK Lars Falkenhain
Dienstabteilungsleiter
Telefon: 05171 / 99 90
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