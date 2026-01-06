Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrüche in Neustadt und in Marburg + Kaufhaus-Fenster beschädigt + Fensterscheibe mit Stein eingeworfen + weißer Kleinwagen kracht gegen VW Passat

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Neustadt: Einbruch in Kfz-Lagerhalle

In dem Zeitraum Samstag (27. Dezember 2025) 10 Uhr bis Montag (5. Dezember 2026) 22 Uhr drangen Unbekannte in eine Kfz-Lagerhalle in der Emil-Rössler-Straße ein. Ohne hier Beute zu machen verließen sie die Halle. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 200 Euro. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Marburg-Cappel: Einbrecher in der Erich-Kästner-Schule

Einen Schaden von knapp 10.000 Euro verursachten Einbrecher in der Erich-Kästner-Schule in der Paul-Natorp-Straße. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter über ein gekipptes Fenster in die Schule eindrangen, mehrere Türen aufbrachen und die Räumlichkeiten nach Wertengegenständen durchsuchten. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Freitag, 19. Dezember 2025, bis Montag, 5. Januar 2026, 14.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburger unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Kaufhaus-Fenster beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung an einem Kaufhaus für Gebrauchtwaren in der Gisselberger Straße kam es zwischen Dienstag, 30. Dezember 2025, 18 Uhr und Montag, 5. Januar 2026, 7 Uhr. Unbekannte beschädigten mehrere Fensterscheiben des Gebäudes und hinterließen einen Sachschaden von circa 2.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Kaufhauses gesehen haben, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Stadtallendorf: Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

Mit einem Stein warfen Unbekannte am vergangenen Wochenende die Fensterscheibe eines Versicherungsbüros in der Wetzlarer Straße ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum Freitagmittag (2. Januar) 12.30 Uhr bis Montagmorgen (5. Januar) 8 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Versicherungsbüros beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Marburg: Büros durchwühlt - Täter fliehen ohne Beute

Einbrecher verschafften sich zwischen Montag, 29. Dezember 2025, und Montag, 5. Januar 2026, 6.30 Uhr, Zutritt zu einem Bürogebäude in der Straße "Am Grün" und brachen die Eingangstür der Jugendhilfe Marburg auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten die Büros. Die Täter gingen jedoch leer aus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 600 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Kirchhain-Großseelheim: Weißer Kleinwagen kracht gegen VW Passat - Polizei bittet um Mithilfe

Der Fahrer eines weißen Kleinwagens beschädigte am Freitagabend (2. Januar) gegen 18:50 Uhr in Großseelheim einen geparkten schwarzen VW Passat und flüchtete von der Unfallstelle. Der unbekannte Autofahrer war mit seinem Pkw auf der Straße "An der Bach" in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 12 mutmaßlich aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das Heck des VW krachte. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 800 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder dessen weißen Kleinwagen geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

