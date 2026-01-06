Mittelhessen: Gießen: Wo ist Viktoria?

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Gießen: Wo ist Viktoria?

Giessen (ots)

Seit Ende letzten Jahres wird die 13-jährige Viktoria V. aus Gießen vermisst. Sie wurde zuletzt am 30.12.2025 gegen 16 Uhr in Gießen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste ist 150 cm groß und sehr schlank. Neben Deutsch spricht sie auch Russisch.

Zuletzt hatte sie blond gefärbte, lange Haare. Am 30.12. trug sie eine graue Jogginghose. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu ihrem Antreffen geführt. Die Ermittler bitten um Hinweise:

   - Wer hat die Vermisste seit dem 30.12. gesehen?
   - Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641-7006-3755 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

