Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel a.S.d.PI vom 15.03.2026

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz Lichtenberger Straße; 38226 Salzgitter-Lebenstedt Am 14.03.2026 wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung eine gebürtige Gelsenkirchenerin auf einem E-Scooter angetroffen. Für den E-Scooter war kein erforderlicher Versicherungsschutz vorhanden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kfz-Pkw

Am Haudorn; 38226 Salzgitter-Lebenstedt Durch z.Z. unbekannte Täter wurde ein geparkter Mercedes-Benz mit Sprühlack beschädigt. Die Polizei bittet mögliche Täterhinweise.

Urkundenfälschung

Reppnersche Straße; 38226 Salzgitter-Lebenstedt Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Hildesheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Innerhalb dieser Verkehrskontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass ungültige Plaketten des Pkw nachgemalt wurden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

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