POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel a.S.d.PI vom 15.03.2026
Salzgitter-Lebenstedt (ots)
Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz Lichtenberger Straße; 38226 Salzgitter-Lebenstedt Am 14.03.2026 wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung eine gebürtige Gelsenkirchenerin auf einem E-Scooter angetroffen. Für den E-Scooter war kein erforderlicher Versicherungsschutz vorhanden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Sachbeschädigung an Kfz-Pkw
Am Haudorn; 38226 Salzgitter-Lebenstedt Durch z.Z. unbekannte Täter wurde ein geparkter Mercedes-Benz mit Sprühlack beschädigt. Die Polizei bittet mögliche Täterhinweise.
Urkundenfälschung
Reppnersche Straße; 38226 Salzgitter-Lebenstedt Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Hildesheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Innerhalb dieser Verkehrskontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass ungültige Plaketten des Pkw nachgemalt wurden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter/Einsatzführer a.S.d.PI Schömann,PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell