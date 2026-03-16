Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.03.2026

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Dettum (ots)

Fit im Bus

Dettum, Kirschenallee 1, Grundschule, 13.03.2026 von 08:00 Uhr - 12:30 Uhr

Die Sachbearbeiterin Prävention der Polizei Wolfenbüttel Claudia Fricke und Lukas Drake vom Busbetrieb Schmidt aus Wolfenbüttel haben mit den Kindern der Grundschule Dettum das richtige Verhalten im Bus und an der Bushaltestelle geübt. Die Klassen 1 bis 4 wurden im Rahmen des Präventionsangebotes "Fit im Bus" in jeweils einer Unterrichtsstunde zunächst auf die zu beachtenden Regeln beim Busfahren hingewiesen. Im Anschluss übten die Kinder das richtige Verhalten am und im Bus vor der Schule. Hierbei haben die Kinder gelernt, wie sie zur Bushaltestelle gehen und wie sie sich dort verhalten sollen. Claudia Fricke und Lukas Drake machten den Kindern deutlich, wie schnell sie vom Busfahrer übersehen werden können und wie gefährlich es ist, vor dem Bus die Straße zu überqueren. Weiterhin haben die Kinder geübt, wie sie richtig mit ihrem Schulranzen in den Bus einsteigen. Außerdem lernten sie, wo und wie sie sich im Bus hinsetzen. Zum Schluss wurde den Kindern das richtige Aussteigen aus dem Bus gezeigt. Besonders wichtig ist dabei, sich zunächst nach anderen Verkehrsteilnehmern/-innen auf dem Weg umzuschauen, bevor man den Bus verlässt. Da sich manche Schülerinnen und Schüler beim Warten auf den Bus nicht richtig verhalten, ist das Bustraining besonders wichtig, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Wir bedanken uns bei dem Busunternehmen Schmidt für die Bereitstellung des Busses und bei Lukas Drake fürs Mitwirken an dem Präventionsangebot "Fit im Bus".

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