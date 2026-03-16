POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.03.2026
Wolfenbüttel (ots)
Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025
Wolfenbüttel, Lindener Straße 22, 20.03.2026 um 10:00 Uhr
Wir laden alle Pressevertreterinnen und -vertreter herzlich zur Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel ein. Die Veröffentlichung findet am 20.03.2026 um 10:00 Uhr in der Lindener Straße 22 im Polizeikommissariat Wolfenbüttel statt. Die PKS wird durch den Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, Andreas Twardowski, und den Leiter des Polizeikommissariats, Niklas Meyer-Ulex, vorgestellt.
Wir bitten alle Pressevertreterinnen und -vertreter um vorherige Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
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