Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Sonntag, 8. Februar 2026, kam es gegen 19:10 Uhr in einem Kiosk an der Industriestraße in Meppen zu einem bewaffneten Raubüberfall. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum des Kiosks und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe von einem 22-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter händigte das geforderte Geld aus.

Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in bislang unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich
   -	bräunliche Augen
   -	schwarze Jacke
   -	schwarze Gesichtsbedeckung
   -	schwarze Hose
   -	schwarze Handschuhe
   -	weiße Schuhe

Unmittelbar nach der Tat betraten zwei bislang unbekannte junge Frauen den Kiosk. Sie werden als etwa 19 Jahre alt, blond, von normaler Statur und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Möglicherweise sind sie dem Täter im Nahbereich begegnet. Die Polizei bittet die beiden Frauen sowie weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.

Ob ein Zusammenhang mit anderen kürzlich begangenen Raubtaten im Raum Meppen besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

