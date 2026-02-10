PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf dem Buchenweg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 30. Januar 2026, 08:00 Uhr, bis Montag, den 2. Februar 2026, 15:40 Uhr, kam es auf dem Buchenweg 2 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrer befuhr den Buchenweg, kam dabei auf bislang unbekannte Art und Weise von der Fahrbahn ab und touchierte den am Straßenrand befindlichen Stromkasten. Anschließend entfernt sich dieser von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 800 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

