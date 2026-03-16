Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.03.2026

Wolfenbüttel-Adersheim (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Wolfenbüttel-Adersheim, Kreisstraße 90, 13.03.2026 um 15:40 Uhr

Eine 27-Jährige befuhr mit einem Pkw die K 90 aus Richtung Leinde kommend in Richtung Wolfenbüttel. In der Rechtskurve auf Höhe Adersheim kam die Frau in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Die 27-Jährige zog sich einen offenen Oberschenkelbruch zu und wurde schwer verletzt in das Klinikum Wolfenbüttel gebracht. Die 34-jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die 45-jährige Fahrerin des Transporters zog sich durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge schwere Verletzungen zu. Im Transporter befanden sich zum Unfallzeitpunkt außerdem ein 38-Jähriger sowie eine 11-Jährige. Beide verletzten sich leicht. Die drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in das Klinikum Salzgitter gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle war bis 21:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell