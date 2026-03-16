Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.03.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in einen Imbiss ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 15.03.2026, gegen 5 Uhr (Feststellzeit).

Auf unbekannte Weise drang die Täterschaft in einen Imbiss ein und entwendete dort befindliches Bargeld. Zum gegenwärtigen Ermittlungsstand kann noch keine Aussage über die Schadenshöhe getroffen werden. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

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